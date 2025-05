“Ladro ciclista” arrestato dai Poliziotti

Asti – Sembra la trama di un film di Charlie Chaplin: un ladro in bicicletta che dopo il colpo inforca la bici e se ne torna a casa. Il simpatico “ladro d’antan” è Salvatore Cestari di 45 anni, arrestato dagli Agenti della Squadra Mobile con l’accusa di aver rubato una volta al Penny Market di Via Monti e due volte alla parafarmacia di Corso Alessandria. Il tutto per un bottino di circa 1.500 euro nell’arco di pochi giorni, nella prime due settimane di aprile. Ma i poliziotti lo avevano adocchiato, seguito e alla fine scoperto con le mani nel sacco, per cui è finito dentro. Ilprimo colpo è andato male perché la cassiera lo ha messo in fuga e lo ha descritto ala Polizia intervenuta sul osto come un tipo basso e magrolino, con una felpa scura con la scritta “Leone” sul davanti. Scarpe nere con suole bianche. Due colpi riusciti sono stati quelli alla parafarmacia, il 4 aprile e il 9 aprile. Nel secondo colpo cambiava la tecnica invece di prendere qualcosa e non pagarlo alla cassa, s’era diretto subito alla cassa arraffando più che poteva prima di darsi alla fuca. Il tutto ripreso dalle telecamere di sorveglianza. Anche in questo caso è fuggito in bicicletta. Nei giorni scorsi per lui sono scattate le manette.