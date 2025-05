Motociclista va sbattere contro una Citroen e muore

Valperga (TO) – Oggi pomeriggio un motociclista di 50 anni abitante a a Torino è morto vittima di un incidente stradale avvenuto sulla strada provinciale 460. Con la moto è andato a sbattere contro una Citroen C3 in zona Quassasco, poco prima del distributore di carburante. L’impatto ha sbalzato il motociclista sull’asfalto, mentre il veicolo a due ruote è finito nel prato adiacente alla carreggiata. Sul posto un’ambulanza del 118 e i Carabinieri che hanno consentito il ripristino della corretta viabilità e raccolto gli elementi necessari per stabilire la dinamica dell’incidente. Ogni tentativo di rianimazione si è rivelato vano: all’arrivo del 118, il centauro era già privo di vita. A chiamare i soccorsi sono stati alcuni amici che lo seguivano da vicino in moto. Illeso invece il conducente dell’auto. Per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi delle forze dell’ordine, la SP460 è stata temporaneamente chiusa al traffico.