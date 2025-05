Calcio Serie A – A Genova vince l’Atalanta ma non cambia niente

Genova ( Genoa -Atalanta 2-3) – Nell’anticipo della 37a giornata di Serie A, l’Atalanta batte 3-2 il Genoa in una partita che non conta nulla per la classifica, ma che finisce tra le polemiche. A decidere è un gol del grande ex Retegui all’89’ su invito di De Ketelaere che non si cura di De Winter infortunato e prosegue l’azione facendo infuriare il popolo Rossoblù. Ad aprire le danze era stato Pinamonti al 37′ (colpo di testa vincente dopo un digiuno di tre mesi) poi, a inizio ripresa, il pareggio di Sulemana (47′) con una botta da fuori. Grifone ancora avanti con Pinamonti al 58′, prima del pareggio di Maldini (63′) e del contestato gol di Retegui, che sale a quota 25 e batte il record in maglia Dea in campionato di Inzaghi (24). Dea a -3 dall’Inter, Grifone fermo a 40 punti.

Genoa -Atalanta 2-3

Genoa (4-3-3): Leali ; Sabelli (21′ st Zanoli), Bani, Vasquez (35′ De Winter), Martin, Frendrup, Badelj (22′ st Onana), Masini; Norton-Cuffy, Pinamonti (32′ st Ekuban), Vitinha (32′ st Thorsby). In panchina: Siegrist, Sommariva, Messias, Ekhator, Scaglione, Otoa, Kassa, Venturino. All.: Vieira.

Atalanta (3-4-2-1): Rui Patricio, Kossounou, Hien, de Roon, Palestra (24′ st Zappacosta), Sulemana (36′ st Ederson), Samardzic, Ruggeri (11′ st Bellanova); Maldini (24′ st De Ketelaere), Brescianini (24′ st Pasalic); Retegui. In panchina: Carnesecchi, Rossi, Lookman, Comi, Riccio, Vavassori, Del Lungo. All.: Gasperini.

Gol: 37′ e 13′ st Pinamonti (G), 2′ st Sulemana (A), 18′ st Maldini (A), 44′ st Retegui (G).

Arbitro: Ghersini.