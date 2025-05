Formula uno – Disastro francese, ma la Ferrari dà segni di vita a Imola

Imola – Max Verstappen vince il GP Emilia Romagna di Formula 1 2025 davanti alle McLaren di Lando Norris e Oscar Piastri. Buona rimonta da parte delle Ferrari dopo le deludenti qualifiche del sabato: Lewis Hamilton chiude quarto mentre Charles Leclerc, sfortunato nel momento in cui la sua geniale strategia è stata vanificata da una Virtual Safety Car, termina sesto alle spalle anche della sempre più consistente Williams di Albon. Gara di casa da dimenticare per Andrea Kimi Antonelli che si conclude con un ritiro per problemi all’acceleratore della sua Mercedes.

L’ordine d’arrivo della gara F1 di oggi a Imola

Verstappen Red Bull Norris +6.109 McLaren Piastri +12.956 McLaren Hamilton +14.356 Ferrari Albon +17.945 Williams Leclerc +20.774 Ferrari Russell +22.034 Mercedes Sainz +22.898 Williams Hadjar +23.586 Racing Bulls Tsunoda +26.446 Red Bul

La classifica piloti della Formula 1/ 2025 dopo il GP Emilia Romagna

Oscar Piastri (McLaren) 146 punti Lando Norris (McLaren) 133 Max Verstappen (Red Bull) 124 George Russell (Mercedes) 99 Charles Leclerc (Ferrari) 61 Lewis Hamilton (Ferrari) 53 Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) 48 Alexander Albon (Williams) 40 Esteban Ocon (Haas) 14 Lance Stroll (Aston Martin) 14

La classifica costruttori della F1 2025 aggiornata dopo il GP Imola