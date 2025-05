Investito ciclista mentre rientra a casa dal lavoro, per lui non c’è stato niente da fare: è morto poco dopo il ricovero

Gozzano (NO) – Ieri sera verso le otto, in via XXV Aprile lungo la strada statale 299 del Lago d’Orta, un uomo di 65 anni, Giuseppe Godi, è morto dopo essere stato travolto da un’auto mentre rientrava a casa in bicicletta. Il ciclista è stato sbalzato sull’asfalto e ha riportato ferite gravissime. Trasportato d’urgenza in ospedale, per lui non c’è stato nulla da fare. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i Carabinieri della stazione di Gozzano per i rilievi e la ricostruzione della dinamica. Giuseppe Godi era molto conosciuto e stimato a Gozzano, dove gestiva un pregiato laboratorio fotografico.