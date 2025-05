Pallacanestro Serie A – L’Olimpia Milano Basket rialza la testa e batte il Trento

Trento (Dolomiti Energia Trento – Olimpia Basket 70-73) – Milano segna 27 punti nell’intero secondo tempo. Due in più di quelli realizzati nel solo secondo quarto. Eppure, strappa a Trento il fattore-campo e il primo punto della serie, in una gara-1 giocata su spartito inverso rispetto alle aspettative. Assorbiti i pessimi approcci dei quarti dispari (16-2 in avvio di gara, 10-2 a inizio ripresa), l’Olimpia impone il proprio ritmo dopo essere stata travolta dal turbinìo bianconero sia in campionato che nella finale di Coppa Italia. Lo fa riscoprendo, per due periodi e mezzo, la bellezza di avere un vero centro di ruolo, prima dell’ennesima bandiera bianca alzata da Josh Nebo. E lo fa, nel finale, aggrappandosi all’estro di Zach LeDay, limitato nel minutaggio per rapidi problemi di falli, ma capace di mantenere il focus sulla partita e dare la sferzata decisiva con un paio di pennellate d’autore.

Dolomiti Energia Trento – Olimpia Basket 70-73 (24-21/15-25/16-9/15-18)

Trento: Ellis 11, Cale 10, Mawugbe 6, Lamb 19, Badalau; Ford 3, Niang 6, Bayehe 4, Zukauskas 8, Forray 3. N.e.: Pecchia, Hassan. All.: Galbiati.

Milano: Mannion 9, Tonut, Shields 5, Nebo 8, Mirotic 13; Causeur 5, Brooks 5, LeDay 16, Ricci 2, Flaccadori 10. N.e.: Diop, Bortolani. All.: Messina.

Arbitri: Giovanetti e Grigioni.