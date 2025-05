Per la Ibl di Coniolo c’è la chiusura e il licenziamento di 80 lavoratori che in buona parte non troveranno più lavoro: e la “Borgatara” – oltre all’alleanza strategica con la “Panetta” – cosa ne pensa?

Coniolo (AL) – Ormai non ci sono più dubbi sulla chiusura della Ibl, azienda della produzione di Laterizi in Cotto per muratura: Mattoni Faccia a Vista, Blocchi ad Alte Prestazioni, Mattoni Comuni da Intonaco, Pavimentazioni, che dichiara l’impossibilità di andare avanti e la necessità di chiudere la fabbrica lasciando a casa un’ottantina di dipendenti. Tutto il resto – come per la Pernigotti di Novi (vero signor Crocco?), per l’Ilva, per la Cementir, solo per citarne alcune – è aria fritta. I motivi, dicono i padroni, sono legati a una richiesta minore del mercato per i prodotti realizzati a Coniolo. Quindi non devono risponderne i dirigenti e i responsabili che sono pagati anche per far fronte alle crisi, ma i lavoratori. I sindacalisti Paolo Tolu di Feneal Uil, Paolo Conte di Fillea Cgil, Felice Barelli evidenziano il fatto che le proposte avanzate da Ibl non sono sufficienti.