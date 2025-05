Un’auto sbuca da una strada laterale, un motociclista le finisce contro e muore

Vinzaglio (NO) – Ieri pomeriggio verso l’una Davide Zanoni di 54 anni, residente a Torrione di Vinzaglio, titolare di un’officina situata a Palestro, a bordo del suo scooter Yamaha T Max stava percorrendo la strada provinciale che collega Confienza a Vinzaglio. Per cause in corso di accertamento si è scontrato con un’auto, una Ford Fiesta, sbucata da una strada laterale. Sul posto, oltre ai Carabinieri che hanno effettuato i rilievi del caso, anche una squadra del 118 che, date le gravissime condizioni dell’uomo, hanno chiamato l’elisoccorso. Ma non c’è stato niente da fare perché era già morto.