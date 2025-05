Brescia penalizzato: la Sampdoria spera ancora di rimanere in Serie B

Genova (Nicolò Grattarola) – Si riaccendono le speranze della Sampdoria di rimanere in Serie B, nonostante la sconfitta ai play-out contro la Juve Stabia, per un’irregolarità nei pagamenti della società Brescia Calcio che è sotto inchiesta e che rischia vari punti di penalizzazione. La Sampdoria è spettatrice “super interessata” della vicenda: ogni ipotesi è possibile ma sembra difficile sperare in una doppia sfida prima della metà di Giugno. Il terremoto è dovuto a una presunta irregolarità commessa dal Brescia alla scadenza di Febbraio per il pagamento di stipendi e contributi. Il 22 Maggio è prevista la prima udienza per l’interrogatorio del Brescia. Si parla di quattro punti di penalizzazione e si giocherebbe Sampdoria – Salernitana. Staremo a vedere: la situazione dovrebbe risolversi entro metà Giugno.