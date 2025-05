Ennesimo suicidio: donna si getta sotto un treno e muore all’istante

Livorno Feraris (VC) – Stamane una donna s’è tolta la vita buttandosi sotto un treno a Livorno Ferraris lungo la linea Torino-Milano che è stata interrotta per recuperare i resti della poveretta e ripristinare il normale servizio ferroviario. Sulla tremenda vicenda indaga la Polfer coadiuvata dai Carabinieri. Sul posto i Vigili del Fuoco e un’ambulanza del 118 la cui squadra non ha potuto che constatarne il decesso. Sono ancora in corso e operazioni per dare un’identità alla vittima completamente sfigurata e senza documenti. Due i treni coinvolti: quello diretto a Milano che ha investito la donna e il treno in direzione Torino. Trenitalia si è adoperata a istituire bus sostitutivi per portare a destinazione i passeggeri che hanno subito molto ritardo.