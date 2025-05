Gli dà una coltellata nel culo per un fallo subito alla partita di calcetto

Torino – Tra il primo e il secondo tempo di una partita di calcetto c’è stato un rusticano regolamento di conti fra un ragazzino egiziano di 16 anni, studente della Casa di Carità Arti e Mestieri di Torino, e un italiano di 18. Il primo, a suo dire vittima di un brutto fallo subito durante la partita, durante l’intervallo negli spogliatori ha tirato fuori un coltello e lo ha piantato in un gluteo dell’altro. Non lo ha ferito gravemente. L’aggressore è stato raggiunto in ospedale dai Carabinieri dove era andato a farsi controllare la schiena dopo la colluttazione.