La famiglia è in crociera e il figlioletto di due anni muore mentre gioca

Savona – Nella tarda serata di ieri alla fine del viaggio della Costa Toscana da Civitavecchia a Savona a bordo della nave è morto un bimbo di due anni figlio di una coppia cinese residente in Francia. Un malore improvviso l’ha colpito e il piccolo si è accasciato a terra mentre giocava. È stato rianimato a lungo. La causa potrebbe essere dovuta a un intervento chirurgico per problemi al cuore effettuato in Francia appena nato. La tragedia si è consumata in poche ore mentre la nave stava attraccando al porto di Savona dove poi le autorità marittime hanno solamente potuto constatare il decesso. Per il fatto che la morte è sopravvenuta per cause ritenute naturali e visti anche i trascorsi medici del piccolo, il magistrato di turno ha deciso che non era il caso di procedere con l’autopsia. La salma del bambino sarà quindi rimpatriata in Francia insieme ai genitori.