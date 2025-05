Pallacanestro Serie A Playoff- In una partita entusiasmante alla fine prevale l’Olimpia Milano

Trento (Dolomiti Energia Trento – Olimpia Milano 70-67) – La Dolomiti Energia Trentino pareggia la serie dei quarti di finale piegando l’EA7 Emporio Armani Milano in volata per 70-67: decisiva una tripla impiccata in corsa di Myles Cale sulla sirena. Quinn Ellis è il top-scorer con 17 punti, per l’Olimpia non servono i 13 a testa di Diego Flaccadori e Nikola Mirotic. Ora si va al Forum sull’1-1.Non basta un più che positivo Flaccadori, ancora in doppia cifra con 13 punti, gli stessi di Mirotic che però tira 4/15. Manca sotto le plance l’energia di Nebo che difficilmente ci sarà anche in Gara 3 in programma giovedì 22 al Forum.Il finale è incredibile, Mirotic prende rimbalzo, prova a lucrare il fallo, ma gli arbitri scelgono di non fischiare. Così perde la palla che finisce nelle mani di Cale, l’ala tira allo scadere da 10 metri in corsa il più incredibile dei canestri sulla sirena che vale la vittoria.

Dolomiti Energia Trento – Olimpia Milano 70-67 ( 23-20/16-15/23-19/8-13)

Trento: Ellis 17, Cale 8, Ford 14, Pecchia ne, Niang 10, Forray, Sylla ne, Mawugbe 6, Lamb 11, Bayehe 2, Badalau 2, Hassan ne. All. Galbiati.

Milano Olimpia: Mannion, Causeur 4, Tonut, Bolmaro 2, Brooks 9, LeDay 11, Ricci 6, Flaccadori 13, Diop 2, Caruso ne, Shields 7, Mirotic 13. All. Messina.

Arbitri: Lanzarini, Bongiorni.

Foto: Lega Basket