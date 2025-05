Arcieri alessandrini sempre sul podio

Alessandria – Sabato 17 maggio 2025 a Pinerolo (TO) si è svolta la Fase Estiva Regionale del Trofeo Pinocchio, competizione esclusiva per gli arcieri della classe giovanissimo, nati dal 2012 al 2017.

La gara outdoor, organizzata dagli Arcieri del Chisone, consiste in 48 frecce su bersagli posti a 10m, 15m e 20m a seconda della classe anagrafica dei partecipanti.

Per la divisione Arco olimpico, classe Ragazzi maschile anno 2015, gli Arcieri della Paglia sono stati rappresentati da Nicolò Berti che con 430 punti, ha conquistato il bronzo nella sua categoria. Il podio lo porterà a far parte della squadra della regione Piemonte nella imminente Fase Nazionale del Trofeo Pinocchio 2025, il 14-15 giugno a Merano (TN).

(Allegata foto del podio)

Domenica 18 maggio 2025 ad Asti (AT) si è svolto il 1° Trofeo Astarco 2025, gara outdoor sulle distanze 70-60m round/50m round, organizzato dagli Arcieri Astarco.

Al termine delle 72 frecce di gara, i risultati per gli arcieri della divisione arco olimpico:

Classe Senior Maschile, 1° Andrea Maggi con 623 punti

4° Roberto Milan, con 559 punti, 6° Andrea Ghidella con 402 punti.

Il team dei tre arcieri conquista l’oro anche nella classifica a squadre, con 1.584 punti totali.

Classe Senior Femminile, 1° Giulia Trombin con 524 punti, 2° Sara Zanni con 235 punti.

Classe Master Femminile, 2° Sara Storino con 530 punti, 4° Patrizia Nucera con 500 punti, 5° Daniela Marega con 235 punti.

Anche il team femminile delle tre arciere conquista l’oro nella classifica a squadre, con 1.384 punti totali.

Classe Allievi Maschile, 5° Federico Scaringi, con 506 punti.

Domenica 18 maggio 2025 a Voghera (PV) si è svolto il Trofeo Birrificio Oltrepò, organizzato dalla ASD Arcieri Voghera, gara all’aperto sulle distanze 70-60m round/50m round.

Concluse le 72 frecce di qualifica, gli arcieri della Paglia iscritti alla competizione ottengono i seguenti risultati, per la divisione arco olimpico:

Classe Senior Femminile, 4° Silvia Ferrino con 525 punti, seguita al 6° posto da Valentina Balachia con 465 punti.

Classe Master Maschile, 8° Massimo Cei con 528 punti.

Divisione Arco Compound: Classe Master Maschile, 4° Marco Cortello con 660 punti.