Da luglio Pernigotti e Walcor saranno una cosa sola con due siti produttivi distinti

Novi Ligure (AL) – Pernigotti e Walcor saranno una cosa sola in due siti diversi. Soluzione cerchiobottista per una crisi iniziata male cinque anni. Le due aziende dolciarie si legano sotto l’egida di JP Morgan, già titolare della Walcor, acquisì anche la storica fabbrica di Novi salvandola dal fallimento mentre ora all’orizzonte si prostetta la creazione di un polo italiano di eccellenza del cioccolato. Per quest’anno, inoltre, c’è da aggiungere il ritorno nel settore dei gelati. Ora ci sarà un solo consiglio di amministrazione per le due realtà, pur mantenendo distinti i siti di produzione di Cremona e Novi. I sindacati si sono affrettati ad accettare la fusione e chiedendo garanzie occupazionali per le maestranze. Tuttavia i dipendenti sono letteralmente deimati essendo a Novi solo 50 contro i seicento di soli dieci anni fa. A Cremona gli addetti sono circa 150. La sede legale del gruppo sarà a Novi e la fusione scatterà il 1° luglio.