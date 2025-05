Il giallo della Samp

Roma (AGI) – Tecnicamente la Sampdoria sarebbe già retrocessa in Serie C, ma continua ad allenarsi. Nonostante una stagione da incubo, i Blucerchiati potrebbero salvarsi grazie a un mucchio di carte bollate, che ha finito per togliere 4 punti al Brescia, cambiando così la classifica maturata sul campo. A ricostruire la vicenda è il quotidiano “La Verità” in un articolo dal titolo “Gravina a rischio bancarotta con la Samp in C”. Un lungo articolo spiega l’intreccio giuridico – amministrativo che vede protagonisti anche i vertici della Federazione Italiana Giuoco Calcio, Gabriele Gravina in primis.