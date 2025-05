Incrocia la Polizia a bordo del suo scooter ma perde il controllo del mezzo e va a sbattere contro un semaforo: morto prima dell’arrivo all’ospedale

Rozzano (MI) – Stanotte verso le tre e mezza Mohamed Mahmoud, un ragazzo libico di 20 anni residente a Brembate (Bergamo) con la famiglia, a bordo di un maxiscooter Yamaha Tmax, dopo aver incrociato una pattuglia delle Volanti ha svoltato di colpo ma ha perso il controllo del mezzo ed è andato a schiantarsi contro un semaforo. Sul posto un’ambulanza del 118 che l’ha trasportato d’urgenza all’Humanitas di Rozzano in codice rosso ma per il giovane non c’è stato niente da fare perché è morto prima del ricovero. L’impatto è avvenuto in Via Marco d’Agrate in zona Corvetto, all’altezza dell’intersezione con Via Cassano.