Calcio Serie B Playoff – A Catanzaro lo Spezia fa un passo avanti verso la finale

Catanzaro (Catanzaro – Spezia 0-2) – In una sfida che avrebbe potuto essere condizionata da un forte vento e da un manto erboso in cattive condizioni, Giuseppe Di Serio e Pio Esposito fanno già prenotare ai tifosi spezzini un posto nello stadio di Viale Fieschi la sera del 1° giugno, quando si giocherà la finale di ritorno (l’andata, in trasferta, è fissata il 28 maggio) contro Juve Stabia (per adesso avanti) o Cremonese. Il primo tempo è una gara bloccata. Eppure in campo ci sono due dei migliori marcatori di questa Serie B: Iemmello e Pio Esposito, entrambi a 17 gol. I padroni di casa creano poco davanti, l’attaccante di proprietà dell’Inter invece sfiora la traversa di testa dopo appena 120 secondi. A inizio secondo tempo gli ospiti ripartono veloci sulla fascia sinistra con Aurelio, suo il tocco per Di Serio che scavalca Pigliacelli e fa 0-1. Seconda rete in campionato per il classe 2001. Al 61’ Esposito con una punizione perfetta aggiorna le statistiche: di destro la piazza nell’angolino. Segna come suo fratello Salvatore, assente per infortunio, e sale a quota 18. La risposta del Catanzaro arriva con la conclusione di Pompetti, appena entrato, vicinissima al palo. Nel finale Iemmello si fa parare da Gori. Finisce così, tra quattro giorni il ritorno al Picco.

Catanzaro – Spezia 0-2

Catanzaro (3-5-2): Pigliacelli; Brighenti (26’ st D’Alessandro), Scognamillo, Bonini; Cassandro, Pontisso (11’ st Pompetti), Petriccione (35’ st La Mantia), Ilie, Quagliata (35’ st Buso); Iemmello, Biasci (11’ st Pittarello). In panchina: Gelmi, Borrelli, Antonini, Pagano, Coulibaly, Corradi. All. Caserta.

Spezia (3-5-2): Gori; Wisniewski, Hristov, Mateju; Elia (26’ st Bandinelli), Cassata (46’ st Candelari), Nagy, Kouda (26’ st Vignali), Aurelio; Di Serio (36’ st Falcinelli), P. Esposito (47’ st Colak). In panchina: Mascardi, Chichizola, Ferrer, Reca, Candelari, Benvenuto, Giorgeschi, Djankpata. All. D’Angelo.

Gol: 4’ st Di Serio, 16’ st P. Esposito.

Arbitro: Bonacina di Bergamo.

Ammoniti: Elia, Aurelio, Quagliata, Brighenti, Pio Esposito, Hristov.

Foto: La C News 24