Motociclista perde la vita dopo essere andato a schiantarsi contro un’auto

Cereseto (AL) – È di un morto il tragico bilancio di un incidente stradale fra una moto e un’auto che si è verificato nel pomeriggio di oggi verso le sei sulla strada provinciale 457 all’altezza di Cascine Franchini. Per cause in corso di accertamento un motociclista di 73 anni residente in zona, del quale per ora non sono state diffuse le generalità, ha perso la vita dopo uno scontro con un’auto. Sul posto un’ambulanza del 118 e i Carabinieri che hanno effettuato i rilievi del caso per stabilire la dinamica dell’incidente. Per il motociclista non c’è stato niente da fare: è morto sul colpo.