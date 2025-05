Sempre peggio: in Tilt anche la Sanità Privata!

Roma – Sanità privata in sciopero per un contratto bloccato da anni: AISI vicina ai professionisti, invita a responsabilità e dialogo costruttivo. Oggi, 22 maggio 2025, i lavoratori della Sanità Privata e delle RSA sono in sciopero per rivendicare rispetto, dignità e migliori condizioni di lavoro, alla luce di un contratto bloccato da anni. Il Direttivo di AISI – Associazione Imprese Sanitarie Indipendenti – desidera esprimere piena solidarietà morale e vicinanza a tutti i professionisti sanitari che ogni giorno garantiscono assistenza e cure di qualità ai cittadini. In un momento così delicato per la sanità privata, segnato da rincari energetici significativi e da tariffe modificate ribasso, che mettono a rischio la sostenibilità delle strutture, con l’ombra di situazioni caotiche come quella delle farmacie, il cuore pulsante delle imprese sanitarie private resta quello dei professionisti: infermieri, tecnici, operatori socio-sanitari e tutti gli altri specialisti che assicurano ogni giorno la continuità e la qualità dell’assistenza. AISI conferma così la propria presenza accanto a chi ogni giorno dedica competenza e passione alla salute delle persone, auspicando che questa fase di mobilitazione rappresenti un’occasione per un confronto responsabile e proficuo, in grado di portare a risultati concreti e duraturi.