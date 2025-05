Tagliati del 70% i fondi per le strade del Piemonte

Torino – Il Governo romano ha tagliato i fondi destinati alla manutenzione delle strade e lo stesso per tutte le altre Province piemontesi. Si tratta di un Un taglio del 70% per il biennio 2025-2026 uniforme per tutte le province piemontesi e la città metropolitana di Torino. Anche in provincia di Alessandria erano pronti progetti e, cantieri a partire da metà giugno. Ma per ora i lavori di manutenzione sulle strade provinciali sono sospesi: a fronte di 2,5 milioni già stanziati per asfaltature e scarificazioni su tratti nevralgici della rete, oggi nelle casse provinciali restano solo 1,7 milioni, appena sufficienti a coprire il piano neve. La Provincia di Alessandria, come le altre del Piemonte, è tra le più penalizzate: su 45,5 milioni di euro destinati inizialmente alla Regione, ne rimarranno meno di 14 per un taglio del 70% per il biennio 2025–2026. Per fortuna i finanziamenti dei ponti non sono stati toccati e nella nostra provincia si tratta di risorse destinate a verifiche e cronoprogrammi. I lavori sui ponti di Ovada, Bassignana e Lerma procedono come previsto.