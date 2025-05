Delitto di Garlasco: gli ultimi riscontri potrebbero scagionare Sempio

Garlasco (PV) – Quell’impronta sul muro delle scale accanto al corpo esanime di Chiara Poggi sarebbe del tutto trascurabile ai fini delle indagini e colloca Sempio sulla scena del delitto, ma non dice quando (Marco Poggi: “Andrea Sempio scendeva anche in taverna”), inoltre analisi irripetibili non sono riuscite a stabilire con certezza se quell’impronta recava in sé anche tracce di sangue o meno. Altro dettaglio il fatto che l’impronta si trovava proprio sopra al cadavere in un punto in cui a terra c’era molto sangue: insomma, arduo secondo il consulente della difesa Marzio Capra riuscire a mettere la mano sul muro senza lasciare in quel momento un’impronta a terra. Se l’impronta è poco “regina” e i precedenti “punti deboli” di Sempio (il biglietto del parcheggio e le telefonate a casa Poggi) erano già stati archiviati, la pista più promettente dal punto di vista della Procura sembrava essere il DNA di Sempio. Ma per analizzare il materiale organico, le unghie della vittima erano state sciolte: insomma, non è possibile stabilire se l’eventuale DNA di Sempio (o di chiunque altro) fosse sopra o sotto le unghie. A questo punto nell’incidente probatorio, il vero colpo di scena potrebbe arrivare da un’altra parte: ovvero dalla famosa “Impronta 10”, in realtà diventata famosa solo da qualche giorno: si tratta di un’impronta insanguinata, si ipotizza lasciata dall’assassino uscendo da casa Poggi, sullo stipite interno della porta d’ingresso. Quella prova potrebbe aggiungere qualcosa al quadro, se con le moderne tecniche scientifiche la si potesse correlare a qualcuno o se addirittura potesse essere anche analizzata geneticamente e offrire qualche tipo di corrispondenza, ma essendo solo 8 i punti di contatto individuati (per una corrispondenza perfetta ne servono almeno 16), probabilmente sarà più utile per escludere che per includere: chi dei protagonisti della vicenda non avrà una corrispondenza con quegli 8 punti sarà escluso.