Di nuovo botte al prof: “Non torno più in aula”

Torino – Lo stesso insegnante, già aggredito da uno studente… si fa per dire (già allontanato dalla scuola) aveva anticipato il rientro dal periodo di malattia. Ma appena è tornato in aula le ha di nuovo prese dallo stesso gruppo di scemi che, invece di studiare, menano i professori e arriverà il giorno che le prenderanno con gli interessi da chi sa il fatto suo. È sempre stato così, ma intanto quel povero insegnante è stato aggredito di nuovo. L’episodio è avvenuto ieri verso la dieci e mezza nella sede dell’istituto Zerboni di Via della Cella, nel quartiere Madonna di Campagna: due studenti minorenni si trovavano nello spogliatoio della palestra quando il professore ha chiesto loro di uscire per iniziare le interrogazioni di diritto, materia che insegna. Uno dei due lo ha colpito al volto mentre l’altro lo insultava. “Nessuno può dirci cosa fare” ripetevano i due dopo il pestaggio. L’insegnante è stato trasportato in codice verde all’ospedale Maria Vittoria. I due studenti sono stati identificati e risultano indagati dalla Polizia per lesioni e minacce. Intanto il docente ha confidato di non volere né tornare in aula né partecipare agli scrutini finali. Lo stesso istituto era frequentato da alcuni membri del gruppo dei Murazzi che lanciarono una bici di venti chili addosso a Mauro Glorioso. Patetica la dichiarazione del vice preside Michele Pastore: Lo Zerboni non è solo questo, ci sono anche 550 ragazzi che vogliono con forza dire che non sono tutti come quei compagni”. Ma le cose non stanno così perché, oltre alle ripetute minacce e aggressioni del povero docente di diritto, ad aprile uno studente di seconda superiore ha colpito una professoressa e un docente a calci e schiaffoni durante l’intervallo di pausa delle lezioni. I due docenti sono fini ti all’ospedale San Giovanni Bosco. In quella circostanza l’aggressore era un immigrato di seconda generazione e un po’ più grande dei compagni di classe, era stato raggiunto da un provvedimento di sospensione per motivi disciplinari. Pare si sia trattato dell’ennesima volta. Era stato già sospeso altre volte in passato e poi addirittura pare fosse stato allontanato fino alla fine dell’anno scolastico, ma avrebbe continuato a entrare nell’Istituto durante le ore pomeridiane. Redarguito nel suo ultimo tentativo di entrare a scuola ha menato i professori.