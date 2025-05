Genitori abbandonano i figli piccoli trovati dai Carabinieri nella sporcizia

Torino – Ieri mattina i Carabinieri hanno soccorso due bambini di due e quattro anni e mezzo in un alloggio di Via Valentino Carrera 63 bis, nel quartiere Parella, in quanto abbandonati a se stessi dai genitori, lasciati soli in casa, in lacrime, sporchi, tra rifiuti e droga. L’intervento è scattato dopo una segnalazione di una assistente sociale del Comune di Torino che aveva sentito piangere all’interno dell’alloggio, affittato da una coppia di origine straniera da tempo seguita dai servizi sociali. L’assistente era andata sul posto per una visita domiciliare, dal momento che aveva alcune perplessità sulla tenuta del progetto familiare. Ma i due non si sono fatti trovare in casa e la mamma non rispondeva neanche al telefono. A questo punto l’assistente sociale ha chiamato il 112. Le condizioni di salute di entrambi i bimbi sono buone, tanto che sono stati dimessi dopo qualche ora, ma dai primi accertamenti i piccoli sarebbero risultati positivi al crack anche se per confermarlo si attendono gli esiti degli esami.