Rugby – Per il Cuspo Urpa Rugby una sconfitta di misura

Alessandria – La stagione sportiva del Cuspo Urpa Rugby si è conclusa con una combattuta partita in trasferta contro il Volvera Rugby, terminata 29-26. Nonostante la sconfitta di misura, l’incontro ha confermato il discreto rendimento della squadra universitaria, che chiude il campionato in settima posizione su sedici squadre, un risultato che testimonia crescita, tenacia e spirito di squadra. L’ultima gara ha visto un inizio complicato per il Cuspo URPA, complice il caldo e le condizioni non ottimali del campo. Nei primi venti minuti il Volvera ha approfittato di errori nella gestione della touche per segnare tre mete. Ma dopo il primo water break, gli universitari hanno cambiato passo: intensità, lucidità e ritmo hanno ribaltato il punteggio da 17-0 a 17-26. Solo alcune disattenzioni nel finale hanno permesso agli avversari di recuperare, chiudendo la sfida 29-26. Oltre ai risultati sul campo, il Cuspo URPA saluta quattro giocatori importanti che lasciano la squadra: Gino Uneval, vero esempio di passione con 42 anni di rugby alle spalle, Giacomo Mattea, Lorenzo Venticinque ed Edoardo Oliviero.