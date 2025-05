Si blocca l’ascensore, dentro un anziano si spaventa e si sente male ma fa in tempo a chiamare i pompieri che lo tirano fuori

Trino (VC) – Verso le nove di ieri sera un anziano, dopo che si era bloccato l’ascensore di un condominio in Corso Cavour, si è sentito male e ha fatto appena in tempo a chiamare i soccorsi. Le squadre dei Vigili del Fuoco arrivate sul posto hanno avviato in pochi minuti le procedure per lo sblocco dell’ascensore, riportandolo al piano e poi coadiuvati dai sanitari del 118, sul posto insieme ai Carabinieri, hanno prestato soccorso alla persona in difficoltà, in seguito sono state completate le procedure per la messa in sicurezza. L’anziano è stato ricoverato all’ospedale per un controllo.