Calcio Serie A – I Bolognesi van per farfalle e i Genovesi vincono

Bologna (Bologna – Genoa 1-3) – Per il Bologna l’ultima giornata della Serie A doveva rappresentare una festa per la Coppa Italia e la conquista dell’Europa League, invece consegna ai Felsinei una durissima sconfitta 1-3 contro il Genoa. Holm e compagni sono distratti per tutto l’arco del primo tempo e vengono colpiti tre volte, prima da Vitinha e poi dalla doppietta del classe 2006 Venturino (26′ e 43′).

Vano il 3-1 di Orsolini, il Bologna chiude la sua stagione con 62 punti, e Italiano s’infuria.

Bologna – Genoa 1-3

Bologna (4-2-3-1) – Ravaglia; Holm (1′ st De Silvestri), Casale, Lucumì, Lykogiannis (31′ st Calabria ); Aebischer (1′ st Pobega ), Freuler (35′ st Fabbian ); Orsolini , Ferguson , Ndoye ; Castro (11′ st Cambiaghi). In panchina. Skorupski, Bagnolini, Moro, El Azzouzi, Dallinga, Dominguez, Beukema, Pedrola. All. Italiano.

Genoa (4-2-3-1) – Siegrist (18′ st Sommariva ); De Winter , Bani (18′ st Sabelli ), Otoa , Aaron Martin ; Onana , Masini ; Norton-Cuffy (38′ st Cornet ), Messias , Venturino (18′ st Ekhator ); Vitinha (18′ st Ekuban ). In panchina: Leali, Thorsby, Pinamonti, Scaglione, Frendrup, Badelj, Kasa, Zanoli, Ahanor. All. Vieira.

Gol: 17′ Vitinha (G), 26′ e 43′ Venturino (G), 20′ st Orsolini (B).

Arbitro: Monaldi.

Ammoniti: Aebischer (B), Otoa (G), Lykogiannis (B), Orsolini (B), Onana (G), Calabria (B), Lucumì (B).

Foto: Quotidiano Sportivo