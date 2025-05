Calcio Serie A – Il Milan si congeda al suo pubblico vincendo fra le contestazioni

Milano (Milan – Monza 2-0) – Il Milan chiude una stagione da dimenticare con un successo per 2-0 a San Siro contro il già retrocesso Monza, che saluta la Serie A con una sconfitta. In un clima di contestazione, al Meazza (Curva Sud fuori dopo 15′), decidono due reti nel giro di dieci minuti nel secondo tempo: il colpo di testa di Gabbia su calcio d’angolo al 64′ e il calcio di punizione di Joao Felix al 74′. Nella ripresa entra Camarda, più volte vicino al suo primo gol nel massimo campionato.

Milan – Monza 2-0

Milan (3-4-2-1): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Musah (1′ st Chukwueze), Loftus-Cheek, Reijnders, Bartesaghi (16′ st Jimenez); Joao Felix (35′ st Fofana), Pulisic (41′ st Florenzi); Jovic (1′ st Camarda). In panchina. Sportiello, Torriani, Theo Hernandez, Emerson Royal, Thiaw, Bondo, Terracciano, Leao, Abraham, Sottil. All.: Conceiçao.

Monza (3-4-3): Pizzignacco (38′ st Mazza); Pereira, Caldirola (34′ st Izzo), Carboni; Birindelli, Bianco, Akpa Akpro, Kyriakopoulos; Ciurria (25′ st Sensi), Baldé (34′ st Petagna), Caprari (25′ st Castrovilli). In panchina.: Turati, Brorsson, Lekovic, Palacios, Postiglione, Urbanski, Zeroli, Colombo, Martins, Vignato. All.: Nesta.

Gol: 19′ st Gabbia, 29′ st Joao Felix.

Arbitro: Rutella.

Ammoniti: Bianco (M).

Foto: Virgilio Sport