Alessandria – Si preannuncia un’estate complicata per i pendolari del treno per Milano. Nello specifico, causa lavori sul ponte ferroviario sul Po a Bressana Bottarone (Pavia) che partiranno domenica prossima 1° giugno per concludersi domenica 20 luglio, per riprendere poi sabato 30 agosto e concludersi domenica 28 settembre, si verificheranno variazioni all’orario vigente.