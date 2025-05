Pallacanestro Serie A – L’Olimpia vince di misura ma va in semifinale ai Playoff

Milano (Olimpia Milano – Dolomiti Energia Trento 89-82) – Dopo i Trapani Shark, anche l’Olimpia Milano e la Germani Brescia hanno staccato il pass per le semifinali playoff del campionato di Serie A di basket. L’Olimpia Milano ha sfruttato il primo match point a disposizione e davanti al pubblico amico dell’Unipol Forum ha ottenuto la seconda vittoria di fila piegando 89-82 la Dolomiti Energia Trentino e chiudendo la serie sul 3-1. Una vittoria su cui c’è la firma di Shavon Shields, ex di serata che ha chiuso la gara mettendo a referto un bottino personale di 27 punti totali, 9 dei quali mandati a bersaglio negli ultimi 4’ di gioco. ancora uno Shavon Shields straordinario quello che guida Milano al successo, l’ex ala trentina ne segna 27 con 4/7 da 2 punti e 5/7 da 3, rinverdendo i fasti migliori dopo una stagione un po’ troppo opaca. Se le due prestazioni offensive dell’americano segneranno un suo cambio di passo, questo sarà fondamentale per la corsa verso lo scudetto dell’Armani.

Olimpia Milano – Dolomiti Energia Trento 89-82 (20-22/28-13/15-29/26-18)

Olimpia Milano: Mannion, Causeur, Tonut n.e, Bolmaro 17, Brooks 14 (7 reb), LeDay 10, Ricci 4, Flaccadori 3, Diop, Caruso n.e, Shields 27, Mirotic 14 (7 reb). Coach Messina.

Aquila Trento: Ellis 5, Cale 13 (8 reb), Ford 19, Pecchia n.e, Niang 6 (8 reb), Forray 8, Mawugbe 10, Lamb 16, Bayehe 5, Hassan. Coach Galbiati.

Foto: Lega Basket