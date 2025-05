Calcio Promozione Playoff – Ci vogliono quasi due ore di gioco al Casale per aver ragione dell’Arquatese

Casale (Casale – Arquatese 1-0) – Una lunga, estenuante, battaglia prolungatasi un paio d’ore e, alla fine, l’esplosione di gioia liberatoria di un pubblico numerosissimo (vicino ai duemila, quasi ai livelli del derby): l’Asd Città di Casale batte 1-0 l’Arquatese e passa così il turno dei play off. A decidere il match, dopo che i 90′ regolamentari si erano chiusi sull’0-0 – segno di una partita bella, di spessore tecnico superiore alla categoria, ma bloccata – la rete del Gaucho Rodriguez, entrato dalla panchina (come spesso è accaduto in campionato mister Bellingeri vince grazie ai cambi a dimostrazione, non solo della sua bravura, ma anche della profondità e della completezza della rosa),al 5′ del tempo supplementare: tanta la gioia dell’attaccante nerostellato che si dimentica di essere già ammonito, si toglie la maglia, prende il secondo giallo e finisce così in anticipo la gara. Domenica prossima si gioca ancora al Natal Palli contro il Moretta (vincente oggi, 0-1, in casa del Pedona) per la semifinale regionale dei play off di Promozione con le stesse regole di oggi e quindi in caso di pareggio dopo 120′ il Città di Casale passerebbe il turno.

Casale – Arquatese 1-0

Città di Casale (4-4-2): Giarolo; Miglietta, Canino, Ventre, Perdicaro (1’sts Benna); Zaffiro (1’sts Passannate), Amin (16’st Canuto), Beatrice, Margaglio; Zenga (39’st Rodriguez), Giarola (10’st Birolo). In panchina: Favarin, Luzzi, Maioglio A., Michelerio. All.: Bellingeri.

Arquatese Valli Borbera (4-4-2): Merlano; Daglio (1’sts Podda), Silvestri, Rafik, Firpo (48’st Trapasso); M’Hamsi, Kolaj, Zanatta (23’st Ricci), Paini (44’st Neirotti); Mullici, Omosule (30’st Brasolin). In panchina: Ignat, Alloisio, Quaglia F., Quaglia M. All.: Raimondi.

Gol: 5′ sts Rodriguez (Cdc).

Arbitro: Biasol di Nichelino.

Foto: Monferrato Web Tv