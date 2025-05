Calcio Serie A – Come al solito il Torino non brilla e la Roma vince facile

Torino (Torino – Roma 0-2) – Nell’ultima giornata di Serie A, la Roma batte 2-0 il Torino ma chiude al quinto posto a un punto dalla Juventus e si qualifica per la prossima Europa League. A Ranieri non riesce per un soffio il miracolo di riportare i Giallorossi in Champions League nella sua ultima panchina in carriera da allenatore. I Capitolini sbloccano il match al 18′ grazie a un rigore di Paredes concesso per fallo di Dembelé su Saelemaekers. Il Torino non riesce a reagire e a inizio ripresa l’esterno belga sigla il raddoppio con un bel colpo di testa su pennellata di Soulè (53′). L’argentino sfiora il tris con un sinistro a giro che colpisce la parte alta della traversa (65′). I tifosi granata contestano il presidente Urbano Cairo: il Toro chiude al 12° posto un campionato anonimo.

Torino -Roma 0-2

Torino (4-2-3-1): Milinkovic Savic; Dembelé (14′ st Perciun), Maripan, Masina (27′ st Walukiewicz), Biraghi; Ricci (27′ st Linetty), Casadei (14′ st Gineitis); Lazaro, Vlasic, Elmas (36′ st Gabellini); Adams. In panchina: Paleari, Donnarumma, Karamon, Ilic, Sanabria, Pedersen, Coco, Elkhan, Pedersen, Dalla Vecchia, Cacciamani. All.: Vanoli.

Roma (4-3-3): Svilar; Celik (45′ st Rensch), Mancini, N’Dicka, Angelino; Konè, Paredes (45′ st Baldanzi), Cristante; Saelemaekers (46′ st Pisilli), Shomurodov (27′ st El Shaarawy), Soulè (45′ st Hummels). In panchina .: De Marzi, Gollini, Pellegrini, Dovbyk, Abdulhamid, Dybala, Nelsson, Gourna Douath, Salah Eddine, Baldanzi, Traore. All.: Ranieri.

Gol: 18′ rig. Paredes (R), 8′ st Saelemaekers (R).

Arbitro: Di Bello.

Foto: Sky Sport