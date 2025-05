Calcio Serie A – Il Parma lotta fino alla fine e porta a casa la posta

Bergamo (Atalanta – Parma 2-3) – Il Parma butta il cuore oltre l’ostacolo nella ripresa, con uno strepitoso Ondrejka, e rimonta l’Atalanta: 3-2 e salvezza per i Gialloblù. I Ducali rischiano la retrocessione e hanno bisogno di punti, ma subiscono subito un colpo duro: infortunio per Mandela Keita, deve entrare Bernabé che non è al top. Attaccano entrambe le squadre e non mancano le occasioni, con Carnesecchi subito decisivo: doppia parata su Bernabé e Bonny. Retegui saggia i riflessi di Suzuki e, al 32′, ecco il vantaggio della Dea: Bellanova pesca Daniel Maldini, è 1-0. Passano settanta secondi ed ecco la doppietta del figlio d’arte, che calcia di prima e buca il portiere sul secondo palo.Sono proprio i neoentrati a orchestrare il gol che riapre tutto, con l’assist di Ondrejka per Pellegrino e il gol di Hainaut (50′). Sulemana si divora il tris dell’Atalanta, Sono proprio i neoentrati a orchestrare il gol che riapre tutto, con l’assist di Ondrejka per Pellegrino e il gol di Hainaut (50′). Sulemana si divora il tris dell’Atalanta, I minuti finali vedono Chivu (squalificato) perdere Bonny, ma i suoi la vincono con Ondrejka: dopo essersi mangiato il gol-vittoria, lo realizza al 91′. L’Atalanta chiude terza con 74 punti, ducali a quota 36 e ufficialmente salvi con la 16a posizione e il +5 sull’Empoli.

Atalanta – Parma 2-3

Atalanta (3-4-2-1) – Carnesecchi; Kossounou, Djimsiti, Ruggeri; Bellanova (27′ st Cuadrado), Sulemana (14′ st Pasalic), Brescianini (10′ st Ederson), Palestra (1′ st Posch); Maldini (1′ st Lookman), De Ketelaere; Retegui. In panchina: Rui Patricio, Rossi, Toloi, Hien, de Roon, Samardzic, Zappacosta. All. Gasperini.

Parma (3-5-2) – Suzuki; Balogh, Circati, Valenti; Delprato, Sohm (33′ st Estevez), Keita (8′ Bernabé), Hernani (1′ st Ondrejka), Valeri (1′ st Hainaut); Bonny (42′ st Cancellieri), Pellegrino. In panchina: Marcone, Corvi, Benedyczak, Almqvist, Løvik, Vogliacco, Camara, Djuric, Haj Mohamed, Man. All. Gagliardi (Chivu squalificato).

Gol: 32′ e 33′ Maldini (A), 5′ st Hainaut (P), 25′ st e 46′ st Ondrejka (P).

Arbitro: Marinelli.

Foto: La Gazzetta dello Sport