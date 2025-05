Calcio Serie A – La Juve vince e va in Coppa Campioni, il Venezia perde e retrocede

Venezia (Venezia – Juventus 2-3) – Juve in Champions, Venezia in Serie B. Questo il verdetto del Penzo. Nell’ultima giornata di Serie A la squadra di Tudor batte 3-2 gli uomini di Di Francesco chiudendo il campionato al quarto posto dietro a Napoli, Inter e Atalanta e spedendo i Lagunari in Serie B. Nel primo tempo Fila (2′) punisce subito i Bianconeri, poi Colombo annulla un gol di Costa per un tocco di mano, Yildiz (25′) e Kolo Muani (31′) ribaltano il risultato e un tiro-cross di Nicolussi Caviglia si stampa sul palo. Nel secondo tempo Haps (55′) riapre la gara approfittando di un blackout di Savona e compagni, poi Locatelli decide tutto su rigore (73′) e Di Gregorio difende il risultato con due grandi interventi.

Venezia – Juventus 2-3

Venezia: Radu, Candé, Haps (67′ Kike Perez), Yeboah, Nicolussi Caviglia, Fila (67′ Gytkjaer), Zerbin, Schingtienne, Sverko (75′ Marcandalli), Ellertsson (85′ Maric), Doumbia (75′ Oristanio). All. Di Francesco.In panchina Joronen, Grandi, Stankovic, Zampano, Sagrado, Duncan, Carboni, El Haddad. All.:Di Francesco.

Juventus: Di Gregorio; Alberto Costa (45′ st Renato Veiga), Kelly, Savona; Gonzalez (80′ Weah), Locatelli, Thuram, Cambiaso (74′ McKennie); Conceiçao (84′ Gatti), Yildiz; Kolo Muani (74′ Vlahovic ). All. Tudor. A disp. Perin, Pinsoglio, Koopmeiners, Adzic, Douglas Luiz, Rouhi, Mbangula. All.: Tudor.

Gol: 1′ Fila, 25′ Yildiz, 31′ Kolo Muani, 55′ Haps 72′ Locatelli.

Arbitro: Colombo di Como.

Ammoniti: 19′ Alberto Costa, 34′ Tudor, 61′ Nico Gonzalez.