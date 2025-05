Calcio Serie B Playoff – Lo Spezia vince e va in finale

La Spezia (Spezia – Catanzaro 2-1) – Non c’è, in casa La Spezia, nemmeno il tempo di festeggiare per aver raggiunto la seconda storica finale playoff che porta in Serie A. Giusto l’esultanza al triplice fischio di Marchetti nella semifinale di ritorno, ieri sera, in un Picco dal record di presenze (ufficiali) di sempre. Stop, perché giovedì, infatti, va già in scena l’andata della finale a Cremona, poi dopo altri tre giorni, domenica, ci si rivede nello stadio di viale Fieschi, per il ritorno contro la Cremonese, che definirà chi verrà promosso nella massima serie insieme a Sassuolo e Pisa. Di fatto, considerando le occasioni create, si arriva alla mezz’ora senza sussulti, poi a Pio Esposito viene murato il tiro a botta sicura da Quagliata e poco dopo gli ospiti passano: punizione di Buso che Gori non respinge al meglio e colpo di testa vincente di Cassandro. Cinque minuti ed ecco il pareggio: altro errore del portiere (Pigliacelli) sul tiro-cross di Kouda, con palla davanti ai piedi di Aurelio, che non sbaglia da un passo (il suo 4° gol).

Spezia – Catanzaro 2-1

Spezia (3-5-2): Gori; Wisniewski, Hristov, Mateju (23’ st Reca); Vignali, Cassata (38’ st Elia), Nagy, Kouda (38’ st Falcinelli), Aurelio; P. Esposito (44’ st Colak), Di Serio (23’ st Bandinelli). In panchina: Chichizola, Ferrer, S. Esposito, Lapadula, Candelari, Benvenuto, Giorgeschi. All. D’Angelo.

Catanzaro (4-2-3-1): Pigliacelli; Cassandro, Scognamillo, Bonini, Quagliata; Pompetti, Petriccione (34’ st Pontisso); Buso (1’ st D’Alessandro), Iemmello, Ilie (21’ st Biasci); La Mantia (21’ st Pittarello). In panchina: Gelmi, Borrelli, Antonini, Compagnon, Brighenti, Pagano, Seck. All. Caserta.

Gol: 31’ pt Cassandro (C), 36’ pt Aurelio (S); 19’ st Wisniewski (S).

Arbitro: Marchetti di Ostia Lido.

Foto: La C News 24