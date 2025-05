Con lo “Scandalo Barabino” la Logistica del Basso Piemonte è morta: tra gli indagati anche la presidente della commissione urbanistica del Comune di Tortona Vittoria Colacino

Tortona (AL) – Il Tribunale di Genova, che si è riunito per il riesame del processo a carico di Gianluca Barabino di Tortona, il “re della logistica locale” (siamo a Tortona, la “città dei camionisti”) in seguito all’appello contro l’ordinanza del G.i.p. del Tribunale di Genova che nel marzo scorso ha rigettato l’istanza di revoca della misura sostituendo gli arresti domiciliari col divieto di dimora nelle province di Alessandria e di Pavia. Barabino era agli arresti domiciliari in base all’ordinanza emessa nel dicembre scorso dal Gip del Tribunale di Genova in quanto l’indagato di Tortona è annoverato in qualità di capo di un’associazione criminosa finalizzata alla commissione di reati tributari e di bancarotta fraudolenta impropria tramite una molteplicità di società cooperative che, in violazione di legge, che somministravano manodopera alla Eco Program Flotte S.p.a. costituita in data il cinque dicembre del 2011 a Tortona (AL). Oggi ha l’obbligo di firma. In sostanza le contestazioni muovono dai contratti di subappalto stipulati tra la società Eco Program Flotte S.p.a. e talune cooperative, contratti che in realtà celavano un’illecita fornitura di manodopera. Inoltre, secondo i giudici, le cooperative omettevano di versare l’IVA all’Erario entrando in uno stato di crisi, abbandonate al proprio destino di insolvenza a Genova, dove è stata aperta la procedura di liquidazione coatta amministrativa. L’oggetto sociale della Eco Program Flotte S.p.a era principalmente il commercio di veicoli al servizio della logistica e alla movimentazione merci. Di fatto, secondo gli inquirenti genovesi, le cooperative non hanno svolto attività mutualistica, ma sono state utilizzate per assumere dipendenti per conto della Eco Program Flotte S.p.a. dalla quale, dietro fattura avente ad oggetto prestazione di servizi, incameravano le somme con cui pagare i lavoratori omettendo però il versamento dell’IVA. In sostanza l’IVA di cui alle singole fatture saldate dall’appaltante serviva a pagare i lavoratori. Barabino in questo modo fruiva indebitamente di un credito IVA che, con regolare assunzione della forza lavoro da parte di Eco Program Flotte S.p.a. non sarebbe avvenuta. Inoltre l’impfrenditore tortonese è accusato di concorso nel reato di emissione di fatture per operazioni (giuridicamente e soggettivamente) inesistenti nei confronti di Eco Program Flotte S.p.a. attraverso le cooperative G.Log, Drive e Speed Log. In particolare nella qualità di amministratore di fatto, è chiamato a rispondere delle fatture emesse dal 2018 al 2023 dalle suddette cooperative e dunque di averle utilizzate nelle dichiarazioni fiscali in favore della società appaltatrice. In sintesi le indagini condotte attraverso acquisizione di documenti, delle relazioni ex art.33 dei commissari liquidatori delle varie cooperative coinvolte, assunzione di sommarie informazioni di persone informate sui fatti ed intercettazioni telefoniche dei protagonisti della vicenda, hanno fatto emergere che Speed Log, la sola in attività all’epoca di avvio delle indagini con modalità operative riscontabili da parte degli inquirenti, aveva un unico cliente, Eco Program Flotte S.p.a., come le cooperative che l’avevano preceduta (Drive, G. Log E Grandi Flotte Soc. Coop.). Le decisioni importanti sulle assunzioni del personale Speed Log erano prese previa approvazione di Gianluca Barabino, e le persone con cariche in Speed Log risultano a lui riconducibili quali i consiglieri Vittoria Colacino (nella foto), presidente della Commisione Urbanistica del Comune di Tortona, l’avvocato Giuseppe Grosso, la commercialista Anna Sardu, tutti di Tortona. Il Gip con ordinanza emessa a marzo, ha ritenuto le esigenze cautelari affievolite e ha disposto la sostituzione degli arresti domiciliari col divieto di dimora nelle province di Alessandria e di Pavia “onde evitare contatti diretti e più proficui con la società”. In questo contesto la Guardia di Finanza, non più di due mesi fa, avrebbe accertato che lo stesso Barabino abbia continuato a operare con Spin Logistica Società Cooperativa, la cui formale amministrazione è stata affidata dapprima a un prestanome (tale Alfonso Cefariello, da settembre a dicembre socio dipendente di Speed Log e poi di Ecoprogram) quindi all’avvocato Giuseppe Grosso di Alessandria già ai domiciliari, mentre la commercialista Anna Sardu ha svolto le funzioni di sindaco e di revisore dei conti in favore di Eco Program Flotte S.p.a.

Foto: Oggi Cronaca