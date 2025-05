Montecarlo – Norris su Mc Laren vince il GP Monaco di Formula 1 2025, Ferrari seconda con un Charles Leclerc che al via e nel finale ha provato a mettere pressione al britannico della McLaren. La nuova regola ad hoc per la gara di Monte Carlo con i due pit-stop obbligatori per ogni pilota non cambia le posizioni di testa nonostante il tentativo di Verstappen di trovare il jolly sperando in una bandiera rossa per effettuare quei tre sorpassi impossibili da fare nel circuito cittadino del Principato. A sfruttare il nuovo regolamento Lewis Hamilton (salito dalla settima alla quinta posizione), Racing Bulls, Williams ed Esteban Ocon che con le loro perfette strategie e giochi di squadra hanno ottenuto un bottino di punti insperato alla vigilia.

Gp Monaco, ordine d’arrivo

1. Lando Norris (McLaren)

2. Charles Leclerc (Ferrari)

3. Oscar Piastri (McLaren)

4. Max Verstappen (Red Bull)

5. Lewis Hamilton (Ferrari)

6. Isack Hadjar (Racing Bulls)

7. Esteban Ocon (Haas)

8. Liam Lawson (Racing Bulls)

9. Alexander Albon (Williams)

10. Carlos Sainz (Williams)

11. George Russell (Mercedes)

12. Oliver Bearman (Haas)

13. Franco Colapinto (Alpine)

14. Gabriel Bortoleto (Kick Sauber)

15. Lance Stroll (Aston Martin)

16. Nico Hulkenberg (Kick Sauber)

17. Yuki Tsunoda (Red Bull)

18. Andrea Kimi Antonelli (Mercedes)

Classifica Mondiale Piloti

1. Oscar Piastri (McLaren) 161

2. Lando Norris (McLaren) 158

3. Max Verstappen (Red Bull) 136

4. George Russell (Mercedes) 99

5. Charles Leclerc (Ferrari) 79

6. Lewis Hamilton (Ferrari) 63

7. Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) 48

8. Alexander Albon (Williams) 42

9. Esteban Ocon (Haas) 20

10. Isack Hadjar (Racing Bulls) 15

11. Lance Stroll (Aston Martin) 14

12. Carlos Sainz (Williams) 12

13. Yuki Tsunoda (Racing Bulls / Red Bull) 10

14. Pierre Gasly (Alpine) 7

15. Nico Hulkenberg (Kick Sauber) 6

16. Oliver Bearman (Haas) 6

17. Liam Lawson (Red Bull / Racing Bulls) 4

18. Fernando Alonso (Aston Martin) 0

19. Jack Doohan (Alpine) 0

20. Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) 0

21. Franco Colapinto (Alpine) 0

Classifica Mondiale Costruttori

1. McLaren 319

2. Mercedes 147

3. Red Bull 143

4. Ferrari 142

5. Williams 54

6. Haas 26

7. Racing Bulls 22

8. Aston Martin 14

9. Alpine 7

10. Kick Sauber 6

Foto: L’Automobile-Aci