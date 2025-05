La Sanità Piemontese è sull’orlo del baratro

Torino – Quasi un miliardo di debito complessivo per la Sanità piemontese (€ 827.317.624,63) è la previsione (parziale) del negativo dei conti delle Asl in Piemonte sulla base dei bilanci preventivi del 2025, che aumenterà perché al momento non considera l’Asl di Alessandria e l’ospedale Mauriziano. Così si arriva al miliardo di puffo – milione più milione meno. È inutile: quando si mettono i camionisti a fare i cuochi e i cuochi a fare i camionisti scoppia il casino.

Questo il quadro schematico della bancarotta:

1. – 98 milioni Torino

2. – 58 milioni Alessandria

3. – 42 milioni Vco

4. – 38 milioni Vercelli

5. – 33 milioni Cuneo

Solo per indicare le Asl più in bolletta, poi c’è il resto. E Riboldi insieme al suo fido consigliere Fabrizio Priano da Alessandria (nella foto a lato) vogliono spendere altri soldi per costruire nuovi ospedali invece di risanare i conti e assumere più medici e paramedici.

Il cittadino vuole essere curato e guarito, e non finire in un ospedale nuovo per non si sa quanto tempo. Lo volete capire o no?