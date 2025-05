Acqua pubblica: il Comune di Novi Ligure e Acos mandano avanti Miloscio: “Vai avanti tu che a noi vien da ridere” e rischiano grosso

Alessandria – Ieri sera alla Conferenza di Egato 6 (Ente di Governo Ambito Territoriale Ottimale n.6) che s’è riunita alle nove nella sede di Corso Virginia Marini, s’è votato a larghissima maggioranza – con più dell’80% delle quote – per l’affidamento in house alla nuova Società Gestione Riunita Idrica completamente pubblica. Grazie a questo, l’Ambito Alessandrino avrà finalmente una concessione unica completamente pubblica e a norma di legge, in virtù della quale ci sarà finalmente lo sblocco del Pnrr con soldi importanti e vitali anche per le casse asfittiche di Amag reti idriche. Unico voto contrario in assemblea quello del rappresentante dell’area Novese Domenico Miloscio (PD), sindaco di Pozzolo Formigaro, che sembra fare gli interessi dei privati di Acos (?). Questo voto rischia – per un cavillo del Regolamento – di bloccare per 30 giorni la delibera di affidamento. Miloscio (nella foto) s’è fidato di D’Ascenzi (deus ex machina di Acos Novi) che gli ha fatto fare una figura di merda: unico della provincia che ha votato contro, mentre tutto il territorio si è coalizzato all’unanimità. Se il Mit (Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, quindi Salvini) non fosse soddisfatto per via del voto contrario che può congelare ancora per un mese la situazione, si rischia di perdere i 17 restanti milioni con conseguente default di Amag e del Comune di Novi grazie alla posizione di Domenico Miloscio, del sindaco di Novi Muliere e Mauro D’Ascenzi (la sinistra de noantri).