Schianto in galleria: morto motociclista

Chiavari (GE) – È di un morto il triste bilancio d’un incidente stradale che si è verificato ieri sera verso le otto e mezza sull’autostrada A10 Genova – Livorno nell’impatto tra due moto e un furgone nella galleria dell’Anchetta, nel tratto tra Rapallo e Chiavari. Per cause ancora da accertare due moto procedevano a velocità sostenuta per cui si sarebbero scontrate con un furgone che si è poi ribaltato. Due motociclisti entrambi di 25 anni sono finiti rovinosamente a terra e nell’impatto uno dei due è deceduto per le terribili ferite. Altri due sono stati soccorsi dalle ambulanze del 118 e dall’automedica inviata dopo le chiamate degli automobilisti al numero di emergenza 112. Sul posto anche i Vigili del Fuoco e due pattuglie Polstrada che hanno effettuato i rilievi del caso per accertare la dinamica dell’incidente, provvedendo insieme ai pompieri e al personale di Autostrade, a ripristinare la corretta viabilità.