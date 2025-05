Scomparsa nel nulla da cinque giorni, la famiglia lancia l’allarme sui social

Pavia – Nel pomeriggio di martedì 20 maggio Laura Domenica Mariana Procopio di 39 anni è uscita di casa senza più fare rientro: di lei nessuna traccia. Scomparsa nel nulla. È uscita di casa senza cellulare e denaro: l’ultimo avvistamento nei dintorni di Piazza della Minerva. La donna, che vive in Corso Manzoni con la madre e la sorella, sarebbe uscita di casa verso le 17, un conoscente l’avrebbe vista poco dopo, verso le 17:30, nei pressi di Piazza della Minerva, a pochi passi dalla sua abitazione. Secondo i primi riscontri potrebbe essere stata in attesa di qualcuno. Ma da quel momento si sono perse completamente le sue tracce. A quel punto è scattato l’allarme e sono partite le ricerche da parte dei Carabinieri ma a distanza di cinque giorni non se ne sa niente. La famiglia ha diffuso un appello sui social dove si legge: “Laura è alta 1,70 e, al momento della scomparsa, indossava una giacca di jeans nera e sneakers bianche in pelle. Se qualcuno la vedesse ci contatti. Si chiama Laura Domenica Mariana Procopio, a volte si presenta solo come Mariana”.