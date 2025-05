Incidente sulla A21 a Tortona: una persona ricoverata in codice giallo

Tortona (AL) – A causa di un incidente stradale che ha coinvolto un’auto e un camion che si è verificato stamane verso le sei e mezza lungo l’autostrada A21 in direzione Piacenza all’intersezione con l’autostrada A7 Miano-Serravalle-Genova. Il bilancio è di un ferito non grave che ha riportato un trauma cranico ed è stata portata in codice giallo in ospedale ad Alessandria con l’ambulanza del 118, mentre la viabilità ha subito rallentamenti con una coda di circa tre chilometri che, verso le otto, grazie al pronto intervento delle pattuglie Polstrada, del personale di Autostrade e dei Vigili del Fuoco, s’era già ridotta notevolmente verso le otto. Per fortuna il traffico è tornato normale verso le nove.