Pallacanestro: se ne va coach De Raffaele

Tortona (AL) Nicolò Grattarola – L’addio a Walter De Raffaele è ufficiale. L’avventura con la Bertram Derthona si chiude al termine d’una stagione vissuta al di sotto delle attese, col nono posto in campionato (15-15) e la mancata qualificazione ai playoff per la prima volta dalla storica promozione nella massima serie. Il patron Marco Picchi intende rilanciare le ambizioni dei Leoni, in procinto di trasferirsi nella nuova Cittadella dello Sport, aprendo un nuovo ciclo con un altro profilo di grandissima esperienza. La panchina della Bertram dovrebbe andare infatti a Mario Fioretti che, dopo 21 stagioni trascorse da assistente all’Olimpia Milano, avrà la possibilità di vivere la sua primissima esperienza da head-coach a 51 anni di età. L’ufficialità è attesa al termine della stagione dell’Armani, qualificatasi alla semifinale dopo la vittoria per 3-1 nella serie con Trento.