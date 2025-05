Festa finisce in tragedia: studentessa di 18 anni muore per un malore improvviso

Somma Lombardo (VA) – Oggi verso mezzogiorno una ragazza di 18 anni è stata colta da un improvviso malore mentre si trovava con dei compagni di scuola in Via Croce della Pietra nel parco vicino al Centro di formazione professionale Ticino-Malpensa per festeggiare la fine dell’anno scolastico. S’è accasciata a terra sotto gli occhi di insegnanti e amici. Dato l’allarme, è stata soccorsa dagli operatori del 118, ma per lei non c’era più nulla da fare. Subito, al telefono, gli operatori del 118 hanno guidato i docenti nell’effettuare il massaggio cardiaco ed è stato usato anche il defibrillatore posto nella scuola vicina. Nel frattempo sul posto sono arrivati i soccorritori con l’elisoccorso, un’ambulanza e un’auto medica. Le condizioni della studentessa erano drammatiche per cui è stata trasportata in codice rosso all’ospedale di Legnano, ma per lei non c’era più nulla da fare. Stando a quanto appreso, la ragazza aveva una patologia cardiaca pregressa.