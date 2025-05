Nel fine settimana la Polizia di Stato ritira cinque patenti, due per guida in stato di ebbrezza e tre per positività anche al “drogometro”

Alessandria – Nello scorso fine settimana, la Polizia Stradale di Alessandria ha effettuato controlli con specifici dispositivi per contrastare il fenomeno della guida in stato di ebbrezza alcolica o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. Il servizio, coordinato dal Dirigente della Sezione Polizia Stradale di Alessandria, ha visto impegnate quattro pattuglie, oltre a personale sanitario della Questura, eseguendo sul posto il prelievo di campioni salivari, per il successivo inoltro al laboratorio per le analisi di II° livello, per accertare l’assunzione di sostanze stupefacenti. Sono stati controllati 36 veicoli con i rispettivi conducenti e passeggeri per un totale di 62 persone; tra i conducenti controllati, 2 sono risultati in stato di ebbrezza alcolica, entrambi neopatentati, di cui uno ha subito l’azzeramento dei punti patente in quanto aveva un tasso alcolemico compreso tra 0,80 g/lt e 1,5 g/lt, mentre l’altro non oltre 0,50 g/lt. Uno di questi conducenti neopatentati, inoltre, è risultato positivo anche allo screening tossicologico di I° livello. Ad altri 2 conducenti, invece, risultati positivi anch’essi allo screening tossicologico di 1° livello, è stata ritirata cautelarmente la patente di guida in attesa dell’esito delle analisi del laboratorio di 2° livello. Ad entrambi i conducenti positivi al controllo con l’etilometro è stata ritirata la patente di guida e solo quello con il tasso alcolemico oltre 0,80 g/lt è stato deferito alla Procura della Repubblica di Alessandria. In totale, sono stati decurtati 30 punti patente. Infine, all’esito di un sommario controllo di un veicolo, è stata sequestrata una mazza da baseball: il conducente è stato deferito alla Procura della Repubblica di Alessandria per possesso ingiustificato di armi improprie e/o oggetti atti ad offendere. Lo scopo dell’attività, che proseguirà anche nelle prossime settimane, è quello di elevare gli standard di sicurezza stradale, armonizzando l’attività di prevenzione, informazione e controllo al fine di porre un freno ad un fenomeno ancora tristemente troppo diffuso lungo le strade.