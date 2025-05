Stacca il naso a morsi a chi era intervenuto per sedare una lite

Vercelli – Il cliente d’un Bar è finito in manette dopo aver staccato con un morso un pezzo di naso a un cliente del locale che si era intromesso nella discussione tra lui e la sua compagna. Un’aggressione violentissima andata in scena al Bar Rune di Vercelli, lungo la tangenziale, nell’ambito dell’area di servizio IP. I protagonisti sono tutti automobilisti di passaggio. I fatti risalgono a domenica pomeriggio quando una giovane coppia ha iniziato a litigare e dalle parole sono passati ai fatti con l’uomo che ha messo le mani addosso alla compagna. Quanto stava avvenendo non è passato inosservato e un altro cliente, arrivato nell’area di servizio, ha provato a intromettersi nella lite per difendere la donna. Un gesto che però gli è costato molto caro in quanto il giovane che stava litigando s’è scagliato contro il paciere e, avventandosi contro di lui, con un morso gli ha staccato un pezzo di naso. Sil posto l’ambulanza del 118 e gli Agenti della squadra volante della questura di Vercelli che hanno arrestato il giovane aggressore con l’accusa di lesioni gravi, che potrebbero anche trasformarsi nell’accusa di sfregio permanente. L’uomo morsicato ha avuto una prognosi di quaranta giorni dopo essere stato portato all’ospedale Sant’Andrea di Vercelli, dove è stato medicato e assistito dal personale sanitario.