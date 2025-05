Ennesimo incidente sul lavoro: precipita da otto metri, è gravissimo

Trezzo sull’Adda (MI) – Ennesimo incidente sul lavoro nell’hinterland milanese. Oggi pomeriggio verso le tre e mezza un muratore di 34 anni è rimasto gravemente ferito in seguito a un incidente avvenuto in un cantiere di via Giulio Pastore a Trezzo sull’Adda. Sul posto i Vigili del Fuoco, un’ambulanza del 118, i Carabinieri, la Polizia Locale e gli ispettori dell’Ats per gli accertamenti del caso. Dai primi riscontri sembra che l’uomo sia precipitato da un’impalcatura da un’altezza di circa otto metri. Le sue condizioni sono subito apparse gravi, tanto che la centrale operativa del 118 ha inviato sul posto anche l’elisoccorso in codice rosso. L’uomo, stabilizzato, è stato accompagnato con la massima urgenza al pronto soccorso del Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Secondo quanto trapelato avrebbe riportato traumi al volto, al bacino e alle braccia. Questo è il secondo incidente sul lavoro in due giorni nella città metropolitana di Milano in quanto ieri due operai si sono feriti cadendo da un’impalcatura di Via Catone a Milano. In questo caso, fortunatamente, le loro condizioni si sono rivelate meno gravi del previsto e sono stati trasportati in codice giallo al Fatebenefratelli.