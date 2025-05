La Polizia ritrova “Oscar”, cucciolo di pastore tedesco

Alessandria – Nei giorni scorsi la Polizia Stradale di Alessandria ha recuperato un cucciolo di pastore tedesco sulla SP 35, nel comune di Tortona (AL). Erano circa le 19:30 quando alla sala operativa della Sezione Polizia Stradale di Alessandria sono giunte molte telefonate da parte di automobilisti che segnalavano la presenza di un cane nei pressi del centro abitato di Tortona.

Immediatamente è stata inviata una pattuglia del Distaccamento Polizia Stradale di Tortona che, dopo pochi minuti, rintracciava il cane, impaurito e disorientato mentre passava pericolosamente da una parte all’altra della carreggiata.

Uno degli Agenti provvedeva a rallentare il traffico in entrambi i sensi di marcia, e l’altro, con non poca fatica, riusciva a conquistarsi la fiducia dell’animale, avvicinandosi gradualmente.

Condotto in sicurezza fuori dalla carreggiata, veniva prestata la prima assistenza in attesa dell’intervento del personale del vicino canile comunale, che avrebbe provveduto al recupero.

Prima dell’arrivo dei veterinari, si presentavano però i legittimi proprietari, residenti nei pressi del luogo del ritrovamento, a cui il cane, un pastore tedesco di 7 mesi di nome “Oscar”, era scappato poco prima dal cancello dell’abitazione, ed era così restituito per poter far ritorno a casa.