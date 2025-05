L’Inps è alla canna del gas: presidente Fava faccia il bel gesto e si dimetta per il bene di tutti (soprattutto quelli che vivono d’aria perché non prendono la pensione)

Roma – L’Inps non funziona, ormai lo sanno tutti. I problemi sono sempre gli stessi, erogazione dei Tfr e Tfs, il calcolo definitivo della pensione e le visite per l’invalidità. Sui Tfr e i Tfs i tempi sono raddoppiati rispetto a quelli previsti per legge. Quindi si possono aspettare anche più di quattro anni. La norma, infatti, prevede che, se si va in pensione anticipata, bisogna comunque raggiungere i requisiti (67 anni di età o 42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini) prima di avere diritto alla liquidazione. Poi c’è ancora un’attesa che varia dai 12 ai 24 mesi in base ai casi, e comunque si riceve a rate. A questo si sommano i ritardi che sono di almeno 24 mesi. Rimangono i ritardi nelle riliquidazioni delle pensioni della scuola e del pubblico impiego che, la stessa Inps, considera di difficile soluzione a livello territoriale perché riguarda migliaia di utenti e si ripresenta ciclicamente al rinnovo dei contratti. Per rendere l’idea di cosa accade, è molto alto il numero delle pensioni erogate solo provvisoriamente: sono 3.000 le pensioni solo del patronato Inca, cui vanno aggiunte quelle degli altri patronati che negli anni 2021/2022/2023/2024, liquidate solo provvisoriamente e, in alcuni casi, i tempi di attesa per la liquidazione definitiva sono arrivati a superare i 3 anni. Non basta perché sono lunghissimi e inaccettabili i tempi di attesa per il riconoscimento dell’invalidità civile e in particolare per i certificati per la richiesta di cecità, i permessi legge 104, l’accertamento dei requisiti per accedere alla Legge 68/99 per le categorie protette e il collocamento mirato, l’accertamento della sordità e l’assegno sociale (pensione sociale): se i tempi di attesa della sola gestione Inps (cioè con accertamenti sui certificati medici) sono di circa un mese, quelli per la visita all’Asl vanno in media dai 95 ai 120 giorni, fino ad arrivare a oltre sei mesi (Torino e Biella)! Il personale assunto negli ultimi mesi in Piemonte è il 40% del fabbisogno dichiarato da Inps. Inoltre i neo assunti sono ancora in formazione. In questo marasma il presidente Gabriele Fava (nella foto) nominato un anno fa dalla ministra Marina Elvira Calderone (foto a lato con la sua amica Giorgia Meloni), balbetta ma non si capisce quali siano le sue spiegazioni in merito al fatto che l’impossibilità di programmare affiancamenti tra lavoratori nuovi assunti e lavoratori in procinto di raggiungere la quiescenza ha prodotto una perdita di competenze che lui non è in grado – o almeno sembra di capire – non riesce a recuperare. Ovviamente questo ha contribuito ad abbassare ulteriormente la specializzazione e la competenza già scarsa dell’Inps, ad allungare i tempi di gestione delle pratiche perché soggetti a errori e quindi a ricorsi. Con gli errori aumenta il contenzioso amministrativo e giudiziario, con un incremento dei costi per la collettività. E il tutto va in tilt. Complimenti!