Trovata morta in casa l’amica e collega Maria Fiore Ameri

Alessandria (a.g.) – Per un malore improvviso che l’ha colpita mentre era in casa, oggi è morta la giornalista Maria Fiore Ameri all’età di 77 anni. L’allarme è stato dato dai vicini che, non vedendola uscire di casa in tarda mattinata come faceva tutti i giorni, si sono preoccupati. Sul posto i Vigili del Fuoco, un’ambulanza del 118 e i Carabinieri, ma per lei non c’era più niente da fare. Aveva lavorato anche con la nostra squadra: prima per la Pulce, poi per Il Marengo, poi ancora per Cittadella e quindi, anche se per un brevissimo periodo, per Alessandria Oggi. Le volevamo bene perché era una persona sincera. È la quarta perdita in nove anni per la nostra squadra di “pazzi incoscienti”: nel 2016 ci lasciava per sempre il grandissimo Guido Manzone, nel 2020 era la volta di Lele Gatti, il 2 gennaio scorso è mancato l’amico Jimmy Barco (Cichionisio) e ora Maria Fiore. Siamo tremendamente tristi. Ciao Maria!